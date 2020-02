Zestien bedrijven willen canabis gaan verhandelen. Dat meldt het Antilliaans Dagblad.

De wetgeving om deze medicinale handel te legaliseren werd vorig jaar besproken in de Staten maar is nog niet rond. De canabisteelt moet gebeuren in Sint Joris op een terrein van 400 hectare groot.

Bron: ParadiseFM