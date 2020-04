Minister-president Silveria Jacobs heeft bevestigd dat er op Sint Maarten zestien besmettingen met het corona-virus zijn geregistreerd.

Inmiddels is één persoon overleden, die thuis in isolatie zat. Bijna 300 mensen zitten in qurantaine. Sint Maarten zegt nu al weinig ruimte te hebben op de intensive care voor nieuwe corona-patiënten.

Bron: ParadiseFM