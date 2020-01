In 2019 zijn 17 mensen overleden in het verkeer op Curaçao. In totaal negen doden vielen op de Helmin Magno Wiels Boulevard en de Weg naar Westpunt.

Dat maakte de politie gisteren bekend. Op Curaçao vielen de meeste verkeersdoden door te hard rijden of door een weg op te rijden zonder goed te kijken.

De meerderheid van de verkeersdoden valt tussen vrijdag en zondag. De meeste slachtoffers zijn mannen tussen de 20 en 29 jaar oud.

Bron: ParadiseFM