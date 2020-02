ParadiseFM | 20 dronken toeristen opgepakt

De Politur en de politie hebben afgelopen woensdagavond op Mambo Beach zo’n 20 dronken toeristen aangehouden. Een van hen heeft een bewaker verwond.

Hij is samen met drie anderen door de politie meegenomen voor verhoor. Dat zegt Humphrey Josefa, directeur van de Politur, in het Antilliaans Dagblad. Het zou gaan om een groep Europese Nederlanders die volgens Josefa ‘stomdronken’ waren.

De bewaker liep ernstig oogletsel op toen hij door een van de mannen in zijn gezicht werd geslagen. Daarna hebben zowel de Politur als de Korps Politie curaçao ingegrepen.

Of de mannen een boete of straf opgelegd is, is nog niet duidelijk.

Bron: ParadiseFM