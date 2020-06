ParadiseFM | 21.000 kilo levensmiddelen komt aan

Op Curaçao is gisteravond een vrachtschip aangekomen met 21.000 kilo verse levensmiddelen, waaronder groente en aardappelen.

In de komende periode komen nog meer schepen aan. Het gaat om in totaal 100.000 kilo aan eten voor de Voedselbank. Dat is georganiseerd door Paddy Roomer van Roomer Adviesbureau in Nederland. Hij werkt samen met samen met Seatrade, Fatels Food Group I Patani Global Food.

Dankzij het ministerie van Financiën hoeft hij geen invoerrechten te betalen. Het voedsel werd gisteren gebracht met de Baltic Klipper.

Bron: ParadiseFM