ParadiseFM | 23-jarige aangehouden wegens overval Centrum Mahaai

Een 23-jarige man is aangehouden in verband met de overval bij Centrum Supermarkt in Mahaai. De overval vond plaats in oktober en was de tweede die maand.

Vier gewapende mannen kwamen de winkel binnen en dwongen caissières om de kassa’s te openen. Ze gingen ervandoor met de inhoud van een kassa, omdat de ander leeg was.

Bron: ParadiseFM