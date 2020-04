Op Curaçao zijn tot gisteren 291 personen op besmetting met corona getest. Bij in totaal twee personen is de uitslag niet eenduidig.

Dat betekent dat niet duidelijk is of de personen besmet zijn met het corona-virus. Die twee personen zitten wel thuis in isolatie. Het aantal besmettingen op Curaçao staat nog steeds op veertien. Eén persoon die besmet is, ligt in het ziekenhuis.

Bron: ParadiseFM