ParadiseFM | 31 december uiterste datum dat Klesch kan instappen

31 december is de uiterste datum waarop Klesch de raffinaderij kan overnemen. Dat zegt Marcelino ‘Chunky’ de Lannoy. Volgens de man van RdK waren er 2 opties: eind juni of eind december.

Nu eind juni niet wordt gehaald, is de hoop dat Klesch tekent voor eind december. Hier moet snel duidelijkheid over komen anders gaat men in gesprek met andere geïnteresseerden.

Ondertussen wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen van de terreinen rond de raffinaderij. Het project Horizon Nobo moet werk creëren en mogelijkheden voor de economie. De hoop is dat werknemers van de raffinaderij die hun baan verliezen daar uiteindelijk aan de slag kunnen.

Bron: ParadiseFM