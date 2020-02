ParadiseFM | 35-jarige man veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf

Het Gerecht in Bonaire heeft gisteren een 35-jarige man veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf waarvan 6 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 3 jaar.

De man heeft verschillende zedendelicten gepleegd in zijn auto. Hij had seks met twee minderjarigen over een langere periode. Eén van de slachtoffers was onder de twaalf jaar toen het begon en de ander onder de 16 jaar.

Voor een derde slachtoffer vond het hof onvoldoende bewijs. Ook is de verdachte veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Zijn auto is in beslag genomen en hij moet aan beide slachtoffers een schadevergoeding betalen.

Bron: ParadiseFM