Martina is de meest voorkomende naam op Curaçao. Dat meldt het CBS. 3799 mensen op Curaçao hebben deze naam.

Na Martina is Martis de achternaam die de meeste mensen hebben: namelijk 1860 mensen. Maduro volgt daarna met 1094. In de VS is Smith de achternaam die het meest voorkomt: in Nederland De Jong en in Suriname Lin.

Bron: ParadiseFM