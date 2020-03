ParadiseFM | 7 jaar gevangenisstraf geëist voor atrako Banda Abou

Gisteren werd er 7 jaar cel geëist voor een 19-jarige jongen die anderen instructies gaf voor een atrako. Dat meldt de Extra vandaag.

Het zou gaan om een brute gewapende overval in de buurt van Banda Abou. In 2017 werd de jongen al veroordeeld tot 3 jaar jeugddetentie, omdat hij op 15-jarige leeftijd al een automatisch wapen en een groot arsenaal aan andere wapens en drugs in zijn bezit had. Hij pleegde verschillende atrako’s en instrueerde vijf andere jongens tussen de 16 en 24 jaar om dit ook te doen.

Bron: ParadiseFM