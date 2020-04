Het aantal geregistreerde corona-besmettingen op Aruba is maandag opgelopen tot 71. Dat betekent een stijging van zeven ten opzichte van de dag ervoor.

Tien personen liggen in het ziekenhuis, waarvan drie op de intensive care. In totaal twee mensen zijn helemaal opgeknapt. Op Aruba zijn in totaal 910 mensen getest. Op Curaçao zijn daarentegen tot nu toe ruim 200 mensen getest, met 13 geregistreerde besmettingen.

Bron: ParadiseFM