Op Aruba zijn in totaal 92 corona-patiënten geregistreerd. In totaal 32 mensen zijn al opgeknapt. Dat betekent dat nog 62 personen besmet zijn.

Daarvan zijn in totaal vijf mensen opgenomen in het ziekenhuis, vier mannen en één vrouw in de leeftijd tussen 43 en 79 jaar oud. Drie daarvan liggen op de intensive care, zo werd gisteren bekend gemaakt.

Bron: ParadiseFM