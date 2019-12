De politie heeft gistermiddag een 28-jarige man en een 36-jarige vrouw aangehouden in verband de overval in Zuikertuin vorige maand.

De aanhouding vond plaats in een woning in Marie Pampoen. De politie heeft daar een aantal artikelen in beslag genomen in verband met het onderzoek.

De vrouw is na ondervraging vrijgelaten, de man wordt nog vastgehouden in afwachting van het onderzoek.

Bron: ParadiseFM