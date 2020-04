ParadiseFM | Aanvraag RvC Aqualectra is van 2018

Update: met salarissen Raad van Commissarissen

De aanvraag van de Raad van Commissarissen van Aqualectra om een verhoging van hun vergoeding, is gedaan in 2018.

Dat bevestigt de Raad, maar willen hier verder niks over kwijt. Gisteren verscheen in een artikel in de EXTRA dat de commissarissen meer geld wilde. De timing viel bij veel mensen verkeerd, maar de aanvraag is dus niet recent. Wel is de aanvraag deze week officieel afgewezen.

Naschrift KKC:

salarissen Raad van Commissarissen Aqualectra

Met dank aan trouwe lezer, de (jaar)salarissen Raad van Commissarissen 2017 en 2018 volgens het Aqualectra jaarverslag (hier, pagina 37).

———————–2018——2017

R. Bulbaai——-29,359 —- 8,898

S. Coutinho—–28,781 —- 9,094

A. Davelaar—–29,359 — 29,359

D. Evertsz——-00,000 – 16,851

S. Inderson—–29,359 —– 4,023

F. Metry———-00,000 — 9,386

T. Prins———–00,000 — 6,558

C. Marshall—— 6,394 – 00,000

R. Rudolph——- 7,712 – 00,000

Andere bekende overheids bedrijven salarissen

Paul de Geus (UTS en CETX/Dataplanet) nafls 1.144,274 (2019)

Philip Martis (SVB) nafls 1.125.666 (2015)

Yamil Lasten (Curoil) nafls 827.704 (2019)

Franklin Sluis (Bureau Telecommunicatie en Post) nafls 747,306 (2015)

