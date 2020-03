ParadiseFM | “Alleen met Sedula kom je op een vlucht naar ABC-eilanden” 0

“Alleen met een Sedula van je bestemming kom je op Schiphol aan boord van een vlucht naar één van de ABC-eilanden”, dat zei Paradise FM-luisteraar Arjen vanmorgen in de Paradise FM Ochtendshow.

Zelf zit hij sinds afgelopen zaterdag in Val Thorens, Frankrijk maar daar moet hij uiterlijk vandaag weg zijn in verband met de Corona-uitbraak in Europa.

Hij was afgelopen zaterdag nog op Schiphol en zag daar dat alleen mensen met een Sedula van het betreffende eiland mee konden op een vlucht naar één van de ABC-eilanden. “Iemand met een Sedula van Curaçao en een ticket voor Bonaire mocht niet mee op een vlucht naar Bonaire.”

De vriendin van Arjen is zondag al teruggevlogen naar Curaçao. Ondanks de weinige passagiers (foto), was de dienstverlening op vlucht KL733 zoals op alle andere vluchten. Passagiers konden eenmaal in de lucht wel vrij kiezen waar ze wilde zitten.

Paradise FM-luisteraar Arjen vanuit Frankrijk in De Paradise FM Ochtendsow met Mario over de situatie op Schiphol

