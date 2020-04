ParadiseFM | Amerikanen zondag teruggestuurd

Ook op de voorpagina meldt de EXTRA dat de groep medici en verpleegkundigen uit Amerika afgelopen zondag terug naar Amerika zijn gereisd.

Een groep van meer dan 80 personen kwam afgelopen donderdag aan op Curaçao om te helpen bij de behandeling van coronapatiënten.

Toen bleek dat één van hen besmet was met het coronavirus en niet de uitslag van een test in Amerika had afgewacht, is besloten de hele groep terug te sturen.

Bron: ParadiseFM