ParadiseFM | Ana-Maria Pauletta waarschijnlijk nieuwe parlementsvoorzitter

Parlementariër Ana-Maria Pauletta wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe voorzitter van het Curaçaose parlement. De PAR draagt haar voor als vervanger van William Millerson.

Hij zal binnenkort voor medische behandeling naar het buitenland moeten. Millerson blijft wel aan als parlementariër. Het parlement zal morgen stemmen over het voorzitterschap van Pauletta.

Pauletta is momenteel fractieleider van de PAR-fractie in het parlement. Die functie komt in handen van Stephen Walroud nu Pauletta voorzitter wordt. Plaatsvervangend voorzitter blijft Eugene Cleopa van de MAN.

Bron: ParadiseFM