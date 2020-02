ParadiseFM | Aqualectra heeft tonnen betaald aan schadeclaims

Aqualectra heeft tonnen betaald aan schadeclaims. Dat zegt directeur van het nutsbedrijf Darick Jonis. Iedereen die schade heeft door een stroomstoring kan een claim indienen bij Aqualectra en dit gebeurt volgens Jonis ook.

De claim wordt beoordeeld door hen een een onafhankelijke adviseur en er wordt eventueel een bedrag bepaald dat het nutsbedrijf verschuldigd is. Volgens Jonis zijn ze bezig met het in kaart brengen van deze claims, maar lopen de bedragen zeker in de tonnen, misschien wel richting een miljoen.

Bron: ParadiseFM