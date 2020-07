ParadiseFM | Aruba: 9 arrestaties bij demonstratie tegen kindermisbruik

ORANJESTAD – Na afloop van een manifestatie tegen kindermisbruik op Aruba heeft de politie vrijdagnacht negen demonstranten gearresteerd.

De manifestatie was gericht tegen seksueel misbruik van kinderen en de, in de ogen van de demonstranten, lage straffen die daarvoor gelden. De demonstratie begon voor de rechtbank in Oranjestad.

Daarna verplaatste de manifestatie zich naar het parlement, waar een deel van de deelnemers op de grond ging zitten waardoor de openbare weg werd geblokkeerd.

De politie gaf de demonstranten een deadline en veegde de straat schoon toen die was afgelopen. Iedereen die zich verzette werd gearresteerd. Ook de organisator van de manifestatie, Reginald Danies, werd opgepakt.

Danies is boos op parlementariërs die volgens hem niets doen om de straffen voor kindermisbruik te verhogen. Hij wil ze met manifestaties onder druk zetten om met nieuwe wetsvoorstellen te komen.

