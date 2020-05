Volgens de Arubaanse minister van Toerisme Dangui Oduber is Aruba corona-vrij. Dat schreef Oduber op zijn facebook-pagina.

Aruba kent al meer dan drie weken geen nieuwe coronabesmettingen meer en hoopt snel toeristen te kunnen ontvangen.

Aruba heeft bijna 2100 mensen getest. In totaal 101 mensen zijn geregistreerd als besmet, maar er is geen actieve drager van de ziekte meer. In totaal 3 personen zijn op Aruba overleden als gevolg van corona.

Bron: ParadiseFM