ParadiseFM | Arubaanse Chinezen in quarantaine

Vier personen die zondag op Aruba aankwamen met een KLM-vlucht vanuit Amsterdam worden de komende veertien dagen in quarantaine geplaatst op het eiland omdat ze vorige week in China zijn geweest.

Het gaat om vier Chinezen die op Aruba wonen en ook de Nederlandse nationaliteit hebben. Dat heeft de Arubaanse minister van Toerisme bevestigd. De vier hebben in China het Chinese Nieuwjaar gevierd. Ze waren na landing in Amsterdam gecontroleerd en zijn niet in risicogebieden in China geweest.

Toch is besloten ze veertien dagen op een speciale afdeling in een ziekenhuis te plaatsen. De minister benadrukt dat de personen geen verschijnselen van het coronavirus hebben en dat er op het eiland ook geen besmettingsgevallen bekend zijn.

Bron: ParadiseFM