Gisteravond laat is een auto met twee jongeren naar het politiebureau bij Rio Canario gereden. De auto had verschillende kogelgaten.

In de wagen zaten twee jongeren, die allebei gewond waren geraakt. Volgens verschillende media is één persoon later overleden. De politie onderzoekt de zaak. Het lijkt er op dat de wagen in Buena Vista is beschoten.

Bron: ParadiseFM