In de vroege ochtend is vandaag een auto over de kop geslagen en terecht gekomen in een tuin van een woonhuis in de wijk Jongbloed.

De auto is flink beschadigd en ook in de tuin is er veel schade. Maar de chauffeur is ongedeerd gebleven. Naar alle waarschijnlijkheid is de chauffeur tijdens het rijden de macht over het stuur kwijt geraakt en zo met zijn auto in de tuin terecht gekomen.

Bron: ParadiseFM