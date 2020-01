Medewerkers van het ministerie van Economische Ontwikkeling hebben gisteren een bar gesloten aan de Rooseveltweg.

De uitgaansgelegenheid beschikte niet over een vergunning en voldeed niet aan de veiligheidsvoorschriften. Afgelopen weekend ontstond in de bar een ruzie die later leidde tot de dood van een 23-jarige man.

Bron: ParadiseFM