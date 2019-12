Bonaire is al bijna 10 jaar een bijzondere gemeente van Nederland, maar nog steeds is er geen bestaansminimum vastgesteld dat werkelijk rekening houdt met de lokale situatie, zo meldt Caribisch Netwerk vandaag.

Het sociaal minimum is onlangs vastgesteld op 945 dollar per maand voor een alleenstaande. Maar volgens gedeputeerde Nina den Heyer is dat nog steeds niet genoeg.

Bron: ParadiseFM