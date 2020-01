Er is door Selikor in 2018 bijna 200.000 ton afval opgehaald. 1 ton is 1000 kilo. Dat meldt het Antilliaans Dagblad naar aanleiding van het jaarverslag van Selikor.

Het grootste deel van het afval is bij Malpais gestort, 6 procent is gerecycled en de rest verbrand. In 2018 werd er 15 procent meer afval opgehaald dan het jaar daarvoor.

Bron: ParadiseFM