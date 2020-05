De Koninklijke Marechaussee in Nederland doet onderzoek naar een 26-jarige inwoner van Curaçao, die zondag door de Douane werd aangehouden op Schiphol.

De man werd door douaniers gecontroleerd nadat de vlucht uit Curaçao was geland. Hij had diverse bolletjes met drugs geslikt. Het is de eerste aanhouding voor drugssmokkel via de luchthaven sinds het inreisverbod in verband met de coronacrisis op 19 maart van kracht werd.

Bron: ParadiseFM