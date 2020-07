ParadiseFM | Carnavalsgroepen klaar voor viering in 2021

WILLEMSTAD – De Curaçaose carnavalsgroepen hebben dit weekend in een vergadering aangegeven klaar te zijn voor de viering van volgend jaar.

Daarmee lijkt niets meer de viering van carnaval 2021 in de weg te staan. De overkoepelende organisatie van carnavalsgroepen AGKK heeft de afgelopen weken uitvoerig overleg gevoerd over de beslissing of carnaval volgend jaar door kan gaan. Die beslissing lijkt nu genomen.

De EXTRA meldt vandaag dat het de bedoeling is dat muziekgroepen de prijs verlagen die ze aan carnavalsgroepen vragen om groepen te begeleiden tijdens de optochten. Het gaat om een verlaging van 15 tot 20 procent.

Bron: ParadiseFM