ParadiseFM | CBCS stelt curatoren aan

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft tijdelijk twee curatoren binnen de Algemene Spaar- en Kredietcoöperatie ACU aangesteld die het bestuur zullen bijstaan.

Het huidige bestuur van ACU blijft normaal in functie. Beide curatoren zijn externe deskundigen die bekend zijn met ACU.

Probleem bij ACU is dat de leden vorig jaar hebben gestemd door een nieuwe governance structuur die een betere waarborging voorziet in de belangen van de leden. Het proces om dat in te voeren is al enige tijd vertraagd. Om dat te verspoedigen zijn de twee deskundigen aangesteld.

Bron: ParadiseFM