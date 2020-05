ParadiseFM | CMC en Inspectie onderzoeken overlijden 34-jarige man

Het Curaçao Medical Center is bezig met een onderzoek naar de dood van een 34-jarige man. In april kwam hij naar de Eerste Hulp met pijn aan zijn borst. Hij kreeg het advies paracetamol te nemen en naar huis te gaan.

Later overleed hij. In samenwerking met de Inspectie van de Volksgezondheid is een onderzoek ingesteld.

In een persbericht met het CMC dat ze samen met de Inspectie meer klachten willen behandelen. Eerder kon het soms lang duren voor klachten door bijvoorbeeld patiënten of ex-patiënten werden behandeld. Dit zou moeten verbeteren. Mensen met klachten kunnen terecht via 745-0000, extensie 1260 of via [email protected]

Bron: ParadiseFM