ParadiseFM | Convenant tussen Curaçao en de zogenaamde Antillengemeenten

Wethouders en ambtenaren van Den Helder, Groningen, Leeuwarden en Delfzijl gaan van 20 tot en met 27 maart op werkbezoek naar Curaçao.

Doel van de reis is een convenant af te sluiten tussen Curaçao en de zogenaamde Antillengemeenten. Daarmee moeten makkelijker gegevens kunnen worden uitgewisseld over bewoners die uit Curaçao naar Nederland vertrekken.

Volgens de gemeente Den Helder kwamen er in 2019 veel migranten uit Curaçao naar de gemeente toe, als gevolg van de slechter wordende situatie op het eiland. Velen komen zonder voorbereiding naar Nederland. De vrees is dat het aantal in 2020 flink zal toenemen.

Ook de steden Delfzijl, Den Haag, Tilburg, Rotterdam, Leeuwarden en Groningen zijn populair onder Curaçaoënaars.

Bron: ParadiseFM