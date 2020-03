ParadiseFM | Corona op Curaçao – Liveblog

Op Curaçao is op 12 maart iemand positief getest op het Coronavirus. Het gaat om een toerist uit Nederland die de huisarts belde met klachten. In onze liveblog houden we je op de hoogte over het coronavirus op Curaçao.

-Rhuggenaath: “Als je tijdelijk weg wil kan dat niet, we weten niet of je terug kan komen.

Het is niet perfect, maar we hopen op een goede weg daarnaartoe.”

-Gerstenbluth: De man die besmet is en in het CMC ligt, ligt nu aan een beademingsapparaat.

– Fer: Er is een kans dat er een heel grote uitbraak van infecties komt, deze drastische maatregelen zijn nodig voor preventie hiervan.

-Gerstenbluth: “Europa uitsluiten gaat zeer veel helpen om de curve af te vlakken en een grote uitbraak uit te stellen. Dit om situaties zoals in Italië en China te voorkomen. Als het in de rest van de wereld niet wordt teruggedrongen, kunnen wij ook niet direct overgaan tot de-escalatie. De bevolking kan niet beschermd worden met een vaccin, 80 procent zal geen ernstige verschijnselen krijgen, maar die andere 20 procent kan niet opgevangen worden. We kunnen beter eerder dan te laat zijn.”

– Rhuggenaath: De instructies worden gehandhaafd, deze zijn niet vrijwillig, de horeca moet dicht. De ‘social distancing’ kan lastig worden gecontroleerd, maar dat moet men zelf hanteren.

-Gerstenbluth: Drie maanden wordt er ingedamd, na het trauma gaan we kijken naar de rekening, de economische impact. Het is moeilijk te berekenen en er komen ook psychologische effecten, het wordt sowieso een challenge.

-Rhuggenaath: Het team van de openbare orde wordt versterkt om verhoogde criminaliteit te voorkomen.

-Suzy Camelia-Römer: “We moeten het aankijken en waken voor besmettingen, geen horeca, geen culturele en geen religieuze bijeenkomsten van meer dan 10 mensen. Alleen bijeenkomsten binnen de familie.

-Het is niet meer toegestaan om culturele of sportieve evenementen door te laten gaan, rampenbestrijding houdt dit in de gaten.

-In 24 uur gaan we alle maatregelen invoeren, tot de volgende berichtgeving wordt alles gesloten.

-Suzy Camelia-Römer: “Alle eilanden hebben te weinig medische hulp, Gerstenbluth kijkt wat we kunnen doen in het CMC, het is een groot probleem. Als het virus onze samenleving ontwricht, we hebben veel mensen in de zorg nodig en we werken samen met de andere eilanden. We kijken naar de uitvindingen en benodigdheden die we nodig hebben. Het is een dynamische aanpak, we kijken naar de urgentie.”

-Rhuggenaath: “We kijken naar een noodfonds voor economische opvang

-Curacaonaars in het buitenland die geen sedula hebben, moeten binnen 48 uur contact opnemen om te bewijzen dat ze resident van Curaçao zijn.

-Rhuggenaath: De educatie moet worden voortgezet, misschien via elektronische lessen.

Epidemioloog Izzy Gerstenbluth is ook aanwezig: “We kijken naar monitoring van situatie om mensen terug te brengen naar Nederland en Curaçao.”

-Rhuggenaath: “Er is intern overlegd dat essentiële dienstverlening van de overheid moet worden voortgezet.”

-Rhuggenaath: De maatregels zijn om escalatie te voorkomen, we hebben de verantwoordelijkheid om dit te beperken. We mogen niet laks zijn, om fatale uitbreiding te voorkomen en om ons mooie eiland te beschermen.

-Openbaar Vervoer is noodzakelijk, maar wel maatregelen zoals afstandsregels worden gehanteerd.

-Horecagelegenheden mogen alleen nog take-out leveren. Dit heeft verband met het opschalen, de ontwikkeling wordt nu in de gaten gehouden en later geëvalueerd.

-Het is belangrijk dat men twee meter afstand houdt. Alleen essentiële werkzaamheden mogen voortgezet worden als naar de bank, naar de supermarkt, naar het pompstation, naar de botika gaan. Scholen, peuterscholen, chreches en universiteiten gaan dicht.

-“Medici, zorgmedewerkers, vuilnismannen, transportmedewerkers etcera moeten gesteund worden in het helpen vinden van opvang.”

-Risicomaatregelen: huizen en mensen moeten zich isoleren. We willen zoveel mogelijk mensen sparen. Alle evenementen worden geannuleerd met meer dan maximaal 10 personen.

-Quarantaine is nodig, voor mensen die uit een ander land komen naar hier. Maritiem transport is niet toegestaan met uitzondering van vracht, reparaties en levensmiddelen.

-Vanaf vrijdag barrière voor reizen: alleen mensen met een retourticket mogen terug. Uitzonderingen: experts, medici en resident en van Curaçao.

-De persconferentie is begonnen, premier Eugene Rhuggenaath, directeur van de rampenbestrijding Lesley Fer, Gezondheidsministers Suzy Camelia-Römer en Zita Jesus-Leito zijn anwezig.

– Mood Beach en Wet & Wild sluiten de deuren, bij Cabana Beach en Zanzibar worden geen grote events meer georganiseerd.

– Sea Aquarium sluit vanaf 17 maart uit veiligheid voor medewerkers en dieren de deuren tot nader order als gevolg van het Coronavirus.

– Het kickbox-event Victorious Fighters dat 18 april bij Cabana zou plaatsvinden is uitgesteld. “Sporters hebben nu geen gelijke kansen om zich voor te bereiden op hun gevecht”, zo laat de organisatie weten. Wanneer het event wordt ingehaald is nog niet bekend.

– In de persconferentie van maandagochtend heeft premier Rhuggenaath gezegd dat ook groep 8 en de examenleerlingen, in tegenstelling tot eerdere berichten, niet naar school hoeven zolang de scholen gesloten zijn.

– De man die vrijdag als eerste werd gediagnostiseerd met het coronavirus is vannacht met klachten opgenomen in het CMC. Hij ligt daar in isolatie.

– Alle luchthavens in het het Caribisch gebied hebben, net als op Curaçao, besloten hun maatregelen aan te passen in verband met het corona-virus. Lees hier alle maatregelen die de verschillende eilanden hebben genomen.

– Op Schiphol wordt bij het inchecken op een vlucht naar één van de ABC-eilanden streng gecontroleerd op Sedula. Dat zei Paradise FM-luisteraar Arjen maandagochtend in De Paradise FM Ochtendshow vanuit Val Thorens, Frankrijk. Je komt alleen op een vlucht naar één van de eilanden als je kan aantonen dat je daar woonachtig bent.

Luisteraar Arjen in De Paradise FM Ochtendshow over de controles op Schiphol

– Donderdag wordt besloten of de scholen nog een week langer dicht blijven.

– De scholen op Curaçao worden vanaf dinsdag gesloten. Morgen krijgen leerlingen eventueel nog instructies mee om thuis verder te leren. De maatregel geldt niet voor Groep 8,omdat zij in het examenjaar zitten.

– Een derde persoon is positief getest op het coronavirus. Het gaat om iemand die dicht in de buurt is geweest van de twee andere mensen die besmet zijn.

– Epidimioloog Izzy gerstenbluth bevestigt dat het virus niet besmettelijk is als iemand geen symptomen heeft. Pas wanneer klachten optreden (hoesten, koorts, verkoudheidsverschijnselen), kan het virus overgedragen worden aan anderen.

– Een tweede persoon is positief getest op het coronavirus. Het gaat om de vrouw van de man waarvan al bekend is dat het besmet is. Een groep van bijna 40 mensen die in zijn omgeving is geweest, wordt gemonitord.

– Mensen die op Curaçao wonen en momenteel in Nederland zijn, mogen terug naar Curaçao. Dat melden de regering en Curaçao Airport Partners. Met je retourticket een sedula kan je inchecken naar Curacao.

– Premier Eugene Rhuggenaath sluit strengere maatregelen de komende tijd niet uit

Luister via deze link naar het gesprek tussen Elisa Koek en de premier over de maatregelen

– Ook op Aruba is het virus inmiddels gearriveerd. De regering maakte bekend dat er twee mensen positief zijn getest. De scholen zijn daarom voorlopig gesloten daar. Ook wordt het luchtruim gesloten voor Europese vluchten en andere landen aanbevolen door het RIVM.

– Lege schappen en overvolle karren in de supermarkten. Ondanks dat de situatie op het eiland voorlopig ongewijzigd blijft, zijn mensen massaal aan het inslaan.

– Er vinden de komende weken wel ‘gecontroleerde’ vluchten plaats tussen Nederland en Curaçao. Dit om mensen terug naar huis te brengen in Europa.

– De situatie op Curaçao blijft onveranderd: scholen of bedrijven sluiten voorlopig niet.

– Het luchtruim voor vluchten van en naar Europa wordt voorlopig gesloten. De vluchten die onderweg zijn, kunnen nog wel landen.

Beluister hier het extra Paradise FM Nieuws van 12 uur waarin de sluiting van het luchtruim bekend werd.

– Er zijn ongeveer 20 mensen getest op het virus: tot nu toe kwam daar 1 positieve test uit. Er zijn nog wel tests die nog moeten worden verwerkt.

– De man die positief werd getest is 68 jaar oud. Hij verblijft in een resort en is daar voorlopig in isolatie. Volgens epidimioloog Izzy Gerstenbluth gaat het goed met hem en hoeft hij voorlopig niet opgenomen te worden in het ziekenhuis.

Over het coronavirus:

– Het coronavirus is pas zichtbaar in je bloed als je symptomen hebt van het virus. Dan ben je ook besmettelijk voor anderen. Zodra je dus symtomen hebt, moet je contact opnemen met de huisarts.

– Symptomen van het virus zijn: verkoudheid, hoesten, druk op de borst en koorts.

– Volgens epidimioloog Izzy Gerstenbluth is er GEEN bewijs dat het virus minder goed overleeft in hoge temepraturen.

Gerstenbluth legt uit dat er geen bewijs is dat het virus slecht overleeft boven de 27 graden

Bron: ParadiseFM