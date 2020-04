De politie is gisteren een kijkje gaan nemen in Campo Alegre. Volgens vrouwen die daar werken is er sprake van mishandeling door de directie van het openluchtbordeel.

Zo krijgen vrouwen die willen vertrekken de borg van 500 dollar die ze hebben betaald niet terug. Als gevolg van de coronacrisis zijn er geen klanten meer. Sommige vrouwen zeggen geen geld voor eten meer te hebben.

Bron: ParadiseFM