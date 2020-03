ParadiseFM | ‘Coronaslachtoffer ging snel achteruit’

De man die woensdag op Curacao is overleden aan het Coronavirus is in de laatste 24 uur snel achteruit gegaan.

Dat zei de woordvoerder van het Curacao Medical Center woensdag bij Elisa Koek in Vandaag & Morgen op Paradise FM: “Hij was eigenlijk tot gisteren (dinsdag, red.) oké, maar vandaag ging het ineens verkeerd.”

Er is nog een poging van een uur gedaan om de man te reanimeren, maar dat had geen effect. Waardoor de man ineens zo hard achteruit ging, kon de woordvoerder nog niet zeggen.

De woordvoerder van het Curacao Medical Center over het eerste slachtoffer van het Coronavirus op Curacao.

Bron: ParadiseFM