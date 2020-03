ParadiseFM | Coronatelefoon te bereiken op 9345

Het nummer 9345 is speciaal ingesteld als Coronatelefoon door het Ministerie van Gezondheid, Natuur en Milieu.

Het is bedoeld voor mensen die symptomen hebben van het coronavirus zoals koorts, verkoudheid, hoesten en niezen. Het telefoonnummer is 24 uur per dag bereikbaar en is alleen bedoeld voor serieuze meldingen.

Daarnaast doet het ministerie een beroep op de eigen verantwoordelijkheid door het regelmatig wassen van de handen.

Voor vragen over het virus kun je tijdens werkuren terecht op de nummers 0800 0888(gratis), 432-2850, 432-2851 en 432-2855.

Bron: ParadiseFM