ParadiseFM | Curtley Obispo aangevallen door honden

De 47-jarige man die gisteren is aangevallen door twee honden bij zijn huis in Grote Berg is parlementariër voor de PAR Curtley Obispo.

De twee honden kwamen uit de tuin van de buren. De parlementariër werd diverse keren gebeten en moest naar het ziekenhuis voor behandeling. De honden zijn door de politie doodgeschoten.

Bron: ParadiseFM