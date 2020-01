De Curaçaose Vereniging van Verloskundigen (CVV) is tegen het besluit om iedereen in de medische sector op zijn 65e verplicht met pensioen te laten gaan.

Volgens de CVV is het landsbesluit dat hierover is genomen door minister van Gezondheid Suzy Camelia-Römer illegaal. De maatregel is per 1 januari 2020 ingegaan. De CVV wil nu dat het besluit wordt teruggedraaid.

