ParadiseFM | De grenzen gaan open: voor wie en onder welke voorwaarden?

Morgen, 1 juli, opent Curaçao de grenzen weer. Hoe werkt dat?

Reizigers die komen vanuit de volgende landen hoeven niet in quarantaine

– Aruba, Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Sint Maarten (laag risico)

– België, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Italië en Spanje (medium risico)

Voor alle andere landen geldt wel quarantaine: dat zijn zogenaamde hoogrisicolanden. Een verzoek moet dan worden ingediend via [email protected]

Voor reizigers die niet in quarantaine hoeven en uit een land komen met ‘medium risico’, gelden wel voorwaarden:

– Minimaal 14 dagen voor vertrek mag je geen contact hebben gehad met mensen die positief getest zijn op COVID-19

– Minimaal 14 dagen voor vertrek mag je niet in een hoogrisicoland zijn geweest

– Maximaal 72 uur voor vertrek moet je een PCR-test hebben gedaan in een geaccrediteerd lab. Het negatieve testresultaat neem je mee op de vlucht en de maatschappij controleert dit. Als de test positief is, mag je niet aan boord van het vliegtuig

– Je moet maximaal 48 uur van tevoren een Passenger Locator Card (PLC) invullen. Dit kan via deze link. Dit moet naar waarheid worden ingevuld en uitgeprint mee op de vlucht.

– Je gaat akkoord met eventuele kosten van quarantaine of isolatie als je toch positief getest wordt of ziek wordt op het eiland

– Je gaat akkoord met alle bovengenoemde voorwaarden

Voor reizigers die uit een land komen met een laag risico geldt dat zij de PLC moeten invullen via deze link. Ook moet je het ingevulde formulier mailen naar [email protected] en uitgeprint meenemen.

Bron: ParadiseFM