ParadiseFM | Derde tranche waarschijnlijk in twee delen

Als Curaçao een derde tranche noodsteun ontvangt gaat het waarschijnlijk om een bedrag van 105 miljoen gulden. Dat heeft het Cft namelijk geadviseerd.

Ze adviseren de tranche in 2 delen uit te keren: 1 keer 50 miljoen voor juli en augustus en daarna de rest voor september. Omdat Curaçao nog niet voldaan heeft aan de voorwaarde van de 2e tranche is nog geen beslissing gemaakt over het geld. Hierover wordt woensdag gesproken.

Welke rol de voorwaarden voor deze derde tranche nog spelen, is momenteel niet helemaal duidelijk.

Bron: ParadiseFM