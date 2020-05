ParadiseFM | Directeuren overheids NV’s gekort

De EXTRA opent met het bericht dat aan het eind van de maand mei zal worden gekort in de hoge salarissen van directeurs van overheids-nv’s.

Dat heeft minister-president Eugene Rhuggenaath gisteren gezegd. Verder heeft Rhuggenaath bekend gemaakt dat alle ministers als gevolg van de coronacrisis aan het eind van de maand tien procent van hun salaris inleveren.

Dat geld wordt rechtstreeks op de rekening van de Voedselbank gestort.

Bron: ParadiseFM

Naschrift KKC

Eerder werd de Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten – die het parlement op 17 augustus 2016 had aangenomen, opmerkelijk genoeg door de samenwerkende vakbonden geboycot: “Het is een interventie in de vrije onderhandelingen en dat is onacceptabel voor ons”, verklaarde de woordvoerder van de vakbonden Errol Cova destijds vaag.

“Deze wet verhindert de vakbonden in het nemen van een juridisch standpunt dat afwijkt van de overheid. Dat houdt in dat onderhandelen geen zin meer heeft, want uiteindelijk is het de overheid die bepaalt.” Volgens de vakbondsleider zou de Landsverordening internationale verdragen schenden , ‘omdat het recht op vrije onderhandelingen een recht is dat ‘het vakbondswezen na lange strijd heeft bemachtigd’.

Echter, het bleek destijds bemiddelaar en Grupo Sopi lid Stanley Betrian die de dikverdienende overheidsnv-directeuren de Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten voor een som van 1,8 miljoen tot nu toe voor 4 jaar vooruit wist uit te schuiven door de Landverordening tijdens de 2016 vakbondsrellen tussen de onderhandelingen te schuiven als agendapunt.

Later werd duidelijk dat Betrian en Cova in een één-tweetje samenspanden ten behoeve van Betrian’s mede-Sopileden Paul de Geus (UTS) en Franklin Sluis (BPT) en ook andere overheidsdirecteuren zoals Yamil Lasten (Curoil) en SVB directeur Philip Martis. De Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten bleek namelijk vooral betrekking te hebben op de volgende overheidsdirecteurs salarissen:

– Paul de Geus (UTS en CTEX/Dataplanet) nafls 1.144,274 (2019)

– Yamil Lasten (Curoil) nafls 827.704 (2019)

– Franklin Sluis (Bureau Telecommunicatie en Post) nafls 747,306 (2015)

– Philip Martis (SVB) nafls 1.125.666 (2015)

salaris loonstrook Paul de Geus (UTS) Franklin Sluis (BTP) Philip Martis (SVB) en Yamil Lasten (Curoil) | b… by Black Lion on Scribd