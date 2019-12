Tijdens de Top 1031 blikken we terug op het afgelopen jaar. ’s Avonds tussen 19:00 en 21:00 uur bij Mario gebeurt dat met jaaroverzichten op muziek, in de stijl van ‘Dit Was De Week’.

Samen met Elisa Koek is het nieuws van het afgelopen jaar doorgenomen en verwerkt in meerdere delen.

Op vrijdag 27 december hoorde je het overzicht van april t/m juni.

Bron: ParadiseFM