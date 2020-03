De week van het carnaval op Curaçao, was ook de week van een aantal serieuze nieuwsitems. Zoals de veroordelingen voor het omkoopschandaal Lacerta die zijn opgelegd aan de betrokkenen.

Ook werd er deze week bij Aruba een recordvangst cocaïne gedaan en werd bekend dat het ziekenhuis in Otrobanda niet op de riolering is aangesloten, maar het afvalwater rechtstreeks in zee loost.

Bron: ParadiseFM