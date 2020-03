ParadiseFM | Eerste corona-patient in CMC

Het Curaçao Medical Center bevestigt de eerste opname van een patiënt die positief getest is op het corona-virus. Dat laat het CMC weten in een persbericht.

De man is gisternacht opgenomen voor isolatie in het ziekenhuis. Het CMC heeft voorzorgsmaatregelen genomen volgens het protocol, waardoor er geen andere mensen besmet kunnen worden. De persoon is een van de toeristen die afgelopen week door de GGD geconstateerd werden. Het ziekenhuis benadrukt dat het belangrijk dat iedereen rustig moet blijven.

Bron: ParadiseFM