ParadiseFM | Eilanden openen grenzen met EU

Curaçao opent vandaag haar grenzen voor toeristen uit onder meer Nederland. Volgens de website van KLM gaan er vanaf vandaag dagelijks vluchten van Amsterdam naar Curaçao. TUI vliegt vanaf 2 juli.

Minister-president Eugene Rhuggenaath zei gisteren dat Curaçao er klaar voor is om toeristen te ontvangen en daarmee de economie een ‘boost’ te geven.

Ook Aruba opent vandaag haar grenzen voor toeristen uit Canada, Europa en het Caribisch gebied, maar de enige grote vlucht die voor de komende dagen staat gepland landt pas op zaterdag 4 juli. Dan komt er een KLM-vlucht uit Amsterdam.

Dat meldt de Arubaanse website www.noticia.cla. Op 10 juli wil Aruba haar grenzen openen voor Amerikaanse toeristen. Op die dag staan zes vliegtuigen uit Amerika gepland. Het gaat om vluchten van American Airlines, JetBlue en Delta Airlines uit onder meer New York, Miami, Atlanta en Boston.

Sint Maarten opent toch niet haar grenzen voor toeristen uit Amerika. Dat is dinsdag door de Raad van Ministers besloten. Sint-Maarten zou per 1 juli Amerikaanse toeristen binnen laten zonder dat ze in quarantaine zouden hoeven. Dat besluit is nu twee weken uitgesteld.

De beslissing is genomen naar aanleiding van de forse stijging van het aantal corona besmettingen in Amerika in de afgelopen dagen. De overheid van St. Martin, het Franse gedeelte van het eiland, had al aangegeven dat ze de grens met Sint-Maarten zou sluiten als Amerikaanse toeristen zouden landen. Vanaf 1 juli mogen wel vliegtuigen uit Europa en Canada landen.

Eerder waren al vluchten uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius, Anguilla, St. Barths, Martinique, Guadeloupe, St. Kitts and Nevis, Antigua and Barbuda, Dominica en de British Virgin Islands toegestaan.

