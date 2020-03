De Curaçaose regering komt in april met een extra heffing op de brandstof. Onlangs is al een heffing van 2,3 cent per liter aangekondigd voor een periode van vier jaar.

Maar volgens minister-president Eugene Rhuggenaath komt daar volgende maand nog een heffing bij. Het geld is nodig voor Curaçao Refinery Utilities dat momenteel verantwoordelijk is voor de raffinaderij, na het vertrek van PdVSA.

Bron: ParadiseFM