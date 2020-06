Minister van Onderwijs Eugene Rhuggenaath zegt dat er nog geen beslissing is genomen over bezuinigingen in het onderwijs. Deze week schreven media over een aanstaande bezuiniging van 46 miljoen Naf op scholen.

Maar volgens Rhuggenaath is er nog niets besloten. Hij benadrukt dat er alleen een interne memo is opgesteld over bezuinigingen, nog geen besluit. Tegelijkertijd betreurt Rhuggenaath de berichtgeving, omdat die volgens hem tot onrust in de samenleving heeft gezorgd.

Bron: ParadiseFM