ParadiseFM | Gerstenbluth: “Geen besmette personen op KLM vlucht”

WILLEMSTAD – Epidemioloog Izzy Gerstenbluth heeft gisteren laten weten dat in het vliegtuig van KLM dat zondag van Amsterdam naar Curaçao is gekomen, geen mensen zaten die besmet zijn met corona.

Op sociale media waren er berichten geplaatst dat er meerdere mensen met corona-besmetting in het vliegtuig zaten. (Gerstenbluth legde gisteren uit dat een groep van drie mensen naar Curaçao wilde komen om een begrafenis bij te wonen).

Bij één van hen was de test niet eenduidig, die is in Nederland achter gebleven. De andere twee testen negatief en mochten dus vliegen. Ze zullen wel gemonitord worden op Curaçao. Ook moeten ze steeds een mondkapje dragen.)

Bron: ParadiseFM