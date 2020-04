ParadiseFM | Gerstenbluth: “Weinig lokale besmettingen is reden voor versoepeling”

Er zijn weer geen nieuwe coronabesmettingen gemeld op Curaçao. Dat maakte epidemioloog Izzy Gerstenbluth vandaag bekend in de persconferentie.

Er is nog steeds één resultaat onduidelijk, het totaal aantal besmettingen blijft daarmee op 14 staan. Gerstenbluth laat weten dat er geen sprake is van grote lokale verspreiding op het eiland, daarom is er gekozen voor de versoepeling van de bewegingsvrijheid.

Tussen 06:00 uur en 09:00 uur en tussen 18:00 uur en 20:00 uur mag je weer naar buiten om te gaan wandelen, hardlopen of fietsen.

Bron: ParadiseFM