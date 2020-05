De minister van Justitie van Sint Maarten, Anna Richardson, is teleurgesteld dat de gevangenen in de Point Blanche gevangenis doorgaan hun staking.

Richardson sprak deze week met verschillende gevangenen en legde uit wat de overheid aan het doen is om aan hen tegemoet te komen. De gevangenen zijn echter niet overtuigd.

De situatie in de Point Blanche gevangenis is al jaren erg slecht. Gevangenen zijn al enige tijd in staking om te protesteren tegen de omstandigheden.

